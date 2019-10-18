البحوث الزراعيةبالنيل الأزرق تقف على مشروع التقاوي

أكد د. أبوبكر الطاهر عبدالله؛ مدير هيئة البحوث الزراعية بولاية النيل الأزرق أن مشروع سنابل الخير الذي ينفذه ديوان الزكاة يأتي في إطار مجهودات الولاية لتوطين التقاوي المحسنة كواحدة من أهم مدخلات منظومة الإنتاج وأكثرها أثرا في رفع الإنتاج و الإنتاجية بنسبة عالية تصل الى 100%
وفي تصريح لسونا أوضح د.ابوبكر أن الحاجة الكلية للولاية من التقاوي تبلغ 7000 طن لايتوفر منها إلا القليل ، مؤكدا أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة في توفير التقاوي لصغار المزارعين كشريحة لها مساهمة كبيرة في الإنتاج بالولاية، مضيفا أن المشروع يساهم في الأمن الغذائي واستراتيجية الدولة في هذا الإطار.
وأكد د.ابوبكر أن المساحة تبشر بإنتاجية عالية بتكامل العمليات الفنية ، مؤكدا أن زيارته برفقة الأستاذ آدم ابوشيبة مدير المشروعات بديوان الزكاة تأتي في إطار متابعة العمليات الفنية التي تشرف عليها هيئة البحوث الزراعية لما يمثله المشروع من أهمية ، موضحا أن المشروع سيشهد مستقبلا إدخال المحاصيل النقدية التي تمثل قيمة عالية في صادرات البلاد ، مضيفا أن هيئة البحوث ستتابع عمليات الحصاد في مراحل الغربلة والتعبئة.
من جانبه؛ أوضح الأستاذ آدم عثمان محمد ابوشيبة مدير إدارة المشروعات بديوان الزكاة أن الزيارة تأتي في إطار مجهودات الشراكة لتنفيذ استراتيجية توطين التقاوي المحسنة بالولاية ، موضحا أن المساحة المزروعة بالمشروع 2700 فدان؛ حيث تم إدخال محصولات نقدية: السمسم ، وزهرة الشمس والفول السوداني هذا العام، وأن الهدف من زراعة المشروع توفير القوت للعائدين علاوة على دعم خلاوي القرآن الكريم والأيتام ، مضيفا أن المشروع يوفر فرص عمالة لأكثر من خمسمائة أسرة من القرى المجاورة منذ بداية العمليات الزراعية في يوليو حتى الحصاد، وأبان أبو شيبة أن هذا هو العام الثاني للمشروع، وقد شهد إدخالا جزئيا للتقانات الزراعية التي ستطبق بنسبة مائة بالمائة في العام القادم؛ بالإضافة إلى فكرة إدخال الحيوان بهدف تحسين النسل وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة ، مثمنا دور هيئة البحوث الزراعية في المتابعة.
سونا