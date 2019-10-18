قطاع التعدين الأهلي بالسودان: مذكرة لرئيس الوزراء من عواقب توقف خمسة مليون معدّن يعماون في المجال

طالب قطاع التعدين الأهلي بالسودان بضرورة ضبط استخدام الزئبق في استخلاص الذهب بدلًا عن إيقافه، مؤكّدًا أنّ الأضرار من سوء الاستخدام وليست في الزئبق.
وفي العاشر من أكتوبر الجاري، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإيقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، ووجه في المقابل بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين.
وحذّرت مذكرة دفع بها قطاع التعدين الأهلي لرئيس الوزراء من عواقب توقف خمسة مليون معدّن يعماون في المجال، مطالبًا في الوقت ذاته باستمرار استخدام مادة الزئبق في استخلاص الذهب حتى 2020.
وأقرّت في الوقت ذاته أنّ القرار تسبّب في ارتفاع سعر الكيلو من”7″ ألف جنيه إلى”20″ ألف جنيه.
وأضاف” هذه الخطوة أعقبها ارتفاع لسعر الجرام بعدما وصل إلى”3600″ بدلًا عن”2600″.
الخرطوم: باج نيوز