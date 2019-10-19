بالفيديو .. هاجر الريسوني .. تغادر السجن مع خطيبها السوداني لإدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام لإدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج ثم إجهاض نفسها.
وشمل العفو خطيبها السوداني رفعت الأمين الذي كان متهما في القضية.
BBC
أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام لإدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج ثم إجهاض نفسها.
وشمل العفو خطيبها السوداني رفعت الأمين الذي كان متهما في القضية.
BBC
2 التعليقات
جلاب
2019/10/19 at 11:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة السوداني الفضحنا ده.
أب لمبة💡
2019/10/19 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
كان تخلوهم في السحن و تستروهم
المغاربة ديل البنقو و السطلة لحسن مخهم