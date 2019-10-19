ارتفاع في الطماطم والليمون لشح الوارد

شهدت أسعار الطماطم والليمون ارتفاعاً في الأسعار وأرجع التجار الأسباب لقلة الوارد من الولايات، وقال التاجر الحر عبد الرحمن إن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 40_50 جنيهاً فيما وصل سعر كيلو البطاطس 40 جنيهاً أما كيلو الأسود فتراوح بين 30_40 جنيهاً أما القرع فوصل سعر القطعة الكبيرة 250 جنيهاً والشريحة 20 جنيهاً، أما البامية فتراوح سعرها بين 20- 50 جنيهاً أما الليمون فبلغ الكيلو 40 جنيهاً فيما وصل الكيلو من الفلفلية 150 جنيهاً أما الجزر بلغ الكيلو منه100 جنيه لافتا إلى أن سعر الربطة من الرجلة الصغيرة3 جنيهات أما الكبيرة 20 جنيهاً، لافتًا إلى أن سعر الربطة الصغيرة من الخضرة بلغت 3 جنيهات.
أما الكبيرة فوصلت إلى 10 جنيهات، أما الكيلو من الكوسة فبلغ 40 جنيهاً بينما وصلت ربطة الجرجير 10 جنيهات، أما سعر العجور فتراوح بين 10_20 جنيهاً أما كيلو الخيار فبلغ 50 جنيهاً وأوضح الحر أن الإقبال على السوق يمكن وصفه بالجيد نسبة لأن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
الصيحة