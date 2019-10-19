أخبار اقتصادية صادرات السودان للتسعة أشهر تفوق المليار دولار

بلغت جملة صادرات البلاد خلال التسعة اشهر الماضية حوالي 1مليار و523مليون و 895 الف دولار ، فيما اعدت الغرفة القومية للمصدرين برئاسة دكتور وجدي ميرغني مصفوفة للعقبات والحلول التي تواجه الصادرات السودانية .
وشملت الصادرات الكركدى ، حب البطيخ ، البقوليات ، السنمكة ، الصمغ العربى ، القطن ، الفول السوداني، الخضر والفاكهة ، السمسم ، اللحوم والمواشى والاعلاف والذرة الرفيعة ،المعادن الأخرى (بخلاف الذهب) ، الصادرات الصناعية وتصدرت اللحوم والمواشي قائمة الصادرات يليه السمسم والصمغ العربي .
ووفق احصائيات بنك السودان المركزي فان صادرات السودان في العام 2018 بلغت 2مليار و069مليون و12الف دولار . وناقش اجتماع الخميس الذي ضم وزير الصناعة والتجارة مع غرفة المصدرين موقف الصادرات خلال الاعوام ٢٠١٨ -٢٠١٩ .بالاضافة لأبرز معوقات الصادرات السودانية ومقترحات الحلول
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