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اقتصاد وأعمال

2019/10/19

2019/10/19


أسعار النفط تستقر فوق الـ55 دولاراً للبرميل



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استقرت أسعار النفط اليوم السبت فوق الـ55 دولارا للبرميل، وجاءت على النحو التالي:-

نفط عمان 61.41 دولارا
نفط مربان 64.16 دولارا
النفط العربي الخفيف 65.03 دولارا
النفط العربي الثقيل 55.72 دولارا
نفط برنت 60.46 دولارا

سونا

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