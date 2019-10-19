أسعار النفط تستقر فوق الـ55 دولاراً للبرميل

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اقتصاد وأعمال
2019/10/19
2019/10/19
استقرت أسعار النفط اليوم السبت فوق الـ55 دولارا للبرميل، وجاءت على النحو التالي:-
نفط عمان 61.41 دولارا نفط مربان 64.16 دولارا النفط العربي الخفيف 65.03 دولارا النفط العربي الثقيل 55.72 دولارا نفط برنت 60.46 دولارا
سونا
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