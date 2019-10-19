مدني يفتتح ورشةالحركة التعاونيةودورها في تركيزالأسعار

تنظم وزارة الصناعة والتجارة بعد غد الأحد بقاعة المواصفات والمقاييس بالخرطوم ورشة عمل: دور التعاونيات في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، تحت رعاية الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ويشارك فيها وكيل الوزارة محمد علي عبد الله وعدد من العلماء والمختصين .
وتتناول الورشة؛ التي تستمر يوما واحدا بالبحث؛ عددا من أوراق العمل في مجال الدور الإشرافي والرقابي في تطوير التعاونيات، بجانب السياسات الكلية والموجهات العامة للنشاط التعاوني؛ وكذلك دور الحركة التعاونية في تركيز الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة.
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