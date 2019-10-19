والي الخرطوم يقف على أداء المشاريع الزراعية

تفقد والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حماد يرافقه المهندس بابكر محمد عطية مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري تفقدوا صباح اليوم عدداً من المشاريع الزراعية بمحلية شرق النيل والتى تأتي ضمن خطة الولاية الرامية لتحقيق وفرة من المنتجات الزراعية والحيوانية تماشياً مع سياسة الدولة الكلية لزيادة الإنتاج والإنتاجية .
وأكد الوالي خلال الزيارة دعم حكومة الولاية لمشاريع القطاع العام والخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال التقانات الحديثة وتوفير الوقود ودعم خطة إدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية للمساهمة فى تقليل تكلفة الإنتاج، وأبان الوالي أن خطة الولاية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة تضع معاش الناس فى مقدمة أولوياتها وتشجيع رأس المال الوطني للتوسع فى الإنتاج الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني لتحقيق وفرة فى السوق المحلي والتحول إلى الصادر، وأشار عابدون لعدد من النماذج التى حققت نجاحا كبيرا فى تحسين إنتاج الخضر والفاكهة مما ساعدها من المنافسة فى الأسواق العالمية، وقال إن خطة الولاية خلال المرحلة المقبلة تهدف لدعم القطاعات الزراعية والإنتاجية لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج الجيد لرغبة كثير من دول العالم للحصول على المنتجات السودانية التى تخلو من الأسمدة الكيميائية، كما وجه الوالي وزارة الزراعة بتوفير مدخلات الإنتاج للموسم الشتوي والعمل على حلحلة المشاكل التى تواجه المشاريع الكبيرة وصغار المزارعين لضمان نجاح الموسم .
من جانبه؛ أكد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية دعم وزارته للعملية الإنتاجية فى المجال الزراعي والحيواني والعمل على توفير المدخلات والتقانات الحديثة بالإضافة لدعم مشاريع إنتاج الأعلاف وتربية الأبقار وتحسين نسلها، وقال إن الوزارة تعمل على إنشاء أربعة مخازن مبردة بسعات كبيرة وإعادة تأهيل مركز الصادرات البستاني بالعيلفون، وقال إن محلية شرق النيل موعودة بطفرة كبيرة فى مجال الإنتاج الزراعي والحيواني لتميزها بخصوبة التربة وتوفر المياه والمراعي الطبيعية والتى ستسهم بصورة كبيرة فى تأمين الغذاء لمواطن الولاية .
الجدير بالذكر أن الجولة شملت مشروع ألبان حلة كوكو ، بالإضافة لطلمبات ترعة حلة كوكو لتوفير مياه الري للمشاريع الزراعية والواقعة فى المنطقة، ومحالب الألبان وزيارة مشروع الواحة الزراعي لإنتاج الأعلاف وتحسين سلالات الأبقار وتربية العجول لتوفير اللحوم الحمراء للسوق المحلى، كما وقف الوفد على الجهود الجارية لتطوير مشروع العيلفون المتكامل لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي لمزارعي المنطقة؛ بالإضافة لزيارة شركة داجن لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والكتاكيت ، واطمأن الوالي على جهود الشركة لرفع إنتاج الدواجن للوصول إلى 50 مليون فرخة فى العام والتى تمثل 60% من استهلاك البلاد من الفراخ؛ الى ذلك افتتح الوالي أكبر مركز للصادرات الزراعية بالبلاد بمحلية شرق النيل بالإضافة إلى أقسام تعقيم وتجميد الخضر والفاكهة .
سونا