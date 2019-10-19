الحركةالشعبية بالداخل: نجاح المفاوضات سينقل السودان للأفضل

عبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال- بالداخل عن تمنياتها بنجاح المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا
واشارت الحركة في بيان لها تلقت (سونا)، نسخة منه إلى التقدم الملحوظ بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو والوفد الحكومي، اذ توصل الطرفان الى اتفاق لجدولة التفاوض.
وأهابت الحركة في بيانها بجميع الأطراف التحلي بروح الوطنية والجدية وان يحرص الكل لاحداث التنازلات الممكنة حتي نلتفت سريعا لشعبنا الصابر على الضائقة الاقتصادية و المعيشية
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :
الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل
بيان حول
مفاوضات السلام
بجوبا
تنتهز الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل هذه الفرصة لتحيي مفاوضات السلام بين أبناء الشعب السوداني بدولة جنوب السودان وعاصمتها (جوبا) والتي انطلقت في ١٤اكتوبر٢٠١٩م الجاري.
بين حكومة الثورة و الإنتفاضة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح .
ولقد انتظمت الأطراف في مباحثات أولية .
واحدثت المفاوضات تقدما ملحوظا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو والوفد الحكومي.
اذا توصل الطرفان إلى اتفاق لجدولة التفاوض على ثلاث نقاط هي:- الوضع السياسي والإنساني والترتيبات الأمنية.
ونحن بدورنا نتمنى أن تمضي المفاوضات مع جميع الأطراف المتبقية الحاضرة والممانعة بذات الطريقة وصولاً لسلام عادل وشامل.
وتأمل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل وهي احدى مكونات وعناصر صنع الثورة والانتفاضة الشعبية وبرغم عدم توقيعنا كحركة شعبية لتحرير السودان شمال بالداخل على وثيقة الحرية والتغيير .
ألا اننا نتمنى أن تحقق المفاوضات اهداف الثورة وشعاراتها (حرية سلام وعدالة).
ونحن بذلك نهيب بجميع الأطراف التحلي بروح الوطنية والجدية وان يحرص الكل لاحداث التنازلات الممكنة حتى نلتفت سريعا لشعبنا الصابر على الضائقة الاقتصادية و المعيشية التي حلت به.
كما تتقدم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل بالتهانئ للشعب بمناسبة ذكرى ٢١ اكتوبر وان نحافظ عليها كعنوان وطني بعيدا عن المزايدات السياسية.
وسوف تقيم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالداخل احتفالا بهذه المناسبة في القريب العاجل .
لتدعو من خلاله لتفعيل قوانين (الإرهاب والصحة العامة) والتي تجنب بلادنا الانزلاق الى روح الهوس الديني والكراهية.
ونرجو ان تعمل الحكومة الانتقالية بكل حزم لإنفاذ متطلبات المرحلة الانتقالية و التحول الديمقراطى وذلك بوضع دستور دائم للبلاد.
ودمتم ودامت نضالات الشعب السوداني
سونا