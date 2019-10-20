إنعقاد منتدى اصدقاء السودان غدا بواشنطن

ينعقد غدا الإثنين الحادى والعشرين من أكتوبر الجارى بوانشنطن منتدى أصدقاء السودان وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليينوذلك برعاية إدارة الخزانة الامريكية والتى أكدت اهتمام الحكومة الأمريكية بالسودان والتطورات الكبيرة فيه وضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وتنظيمها برعاية البنك وصندوق النقدالدوليين ليتم تقديمها في برنامج واضح عبر صندوق المانحين.
وكان د.ابراهيم احمد البدوى وزير المالية قد بحث خلال لقائه نائب المدير العام بإدارة الخزانة الأمريكية ونائب مساعد الأمين لأفريقيا والشرق الأوسط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحث التحديات التي تواجه السودان في الحصول على التسهيلات المالية من المؤسسات الدولية والإقليمية بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وأهمية النظر بجدية لمعالجة ذلك الأمر وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في السودان.
سونا