وزير الزراعة يؤكد التعون مع جنوب افريقيا

بحث وزير الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عيسي عثمان شريف سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان وجنوب افريقيا فى مجالات الاستثمار خاصة فى المجال الزراعى جاء ذلك لدى لقائه سفير جنوب افريقيا بالسودان بمكتبه اليوم حيث ناقش اللقاء التقانات الزراعية وتبادل الخبرات العلمية، والتدريب . واشاد وزير الزراعة والموارد الطبيعية شريف بالتعاون الثنائى بين البلدين مبنياً على التعاون الفنى والتدريب ودعا الى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات الزراعية والبحثية للاستفادة من تجربة جنوب افريقيا الزراعية .مشيراً الي اهمية تطوير المناطق الزراعية في كل من كردفان ودارفور بتوفير مدخلات الزراعة والتقانات الحديتة للنهوض بالقطاع الزراعي . ومن جانبه أكد سفير جنوب افريقيا بالسودان على اهمية التعاون في المجال الزراعي خاصة في ظل التطورات الايجابية التي تشهدها البلاد مشيداً بتجربة جنوب افريقيا في القضارف ودعا الي تعميم التجربة في المناطق الزراعية الاخري بالسودان.
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