فيديو: “دسيس مان” السوداني موجود في ثورة لبنان بهتافاته الشهيرة

جددت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي في لبنان احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد وأثقلت كاهل المواطن اللبناني.
وهتف آلاف المتظاهرين بشعارات معادية للحكومة التي فرضت عليهم ضرائب جديدة.
وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) رفع اللبنانيون شعارات الثورة السودانية الشهيرة “تسقط بس” و أيضاً لافتة كتب فيها “تحية إلى ثوار السودان” .
وهتف المتظاهرون بهتافات دسبيس مان المشهورة أيضاً مثل هتاف ( الصبة هنا أم الصبة .. عطلة عطلة ام العطلة) .
كوش نيوز
الصبة هنا 😂✌#مدن_لبنان_تنتفض#جلواكه
Geplaatst door Sudanese Screenshots op Zaterdag 19 oktober 2019