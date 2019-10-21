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عالمية

2019/10/21

2019/10/21


ناسا تنشر صورة “بوابة” لعالم آخر



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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة رائعة، حيث اعتقد الكثيرون أنها ليست مجرد مجرة، وإنما بوابة للدخول إلى عالم آخر.

وظهرت الصورة الفريدة عبر حساب الوكالة الرسمي على موقع “تويتر”، واتفق العديد من المستخدمين، الذين علقوا على الصورة، أن البوابات التي تؤدي إلى عوالم أخرى في أفلام الخيال العلمي، تكون على هذا الشكل تماما.
وتبين أن هذا الجسم الفضائي هو عبارة عن مجرة أطلق عليها اسم ” NGC 4380″. ووفقا للعلماء، فإن لا علاقة لها بالعوالم الموازية وهي مجرة حلزونية عادية، ويمكن العثور عليها في كوكبة العذراء.

وأشار الخبراء إلى أن عدسة تلسكوب “هابل” الفضائي هي من قام بالتقاط الصورة، والذي تم إطلاقه في تسعينييات القرن الماضي.

وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث حصدت خلال بضع ساعات أكثر من 500 ألف إعجاب والآن أكثر من 850 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.

سبوتنيك

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