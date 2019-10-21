موظفو الهلال الأحمر يتهمون نافذين بالاسيلاء على أموال الجمعية وجرحى اليمن

إتهم موظفو جمعية الهلال الاحمر السوداني القائمين على أمر الجمعية بتعديل النظام الأساسي والاستيلاء على أموال جرحى اليمن، ونفذ الموظفون وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية ظهر امس مطالبين فيها بايقاف الامين العام للجمعية عثمان جعفر عبد الله وحل مجلس الجمعية ورفع المحتجون لافتات تندد بفساد وتجاوزات الامين العام وكشف مأمون الحاج عبد اللطيف ممثل المحتجين لـ”الجريدة” ان الجمعية اصبحت بؤرة للفساد وان القائمين على أمرها اشخاص معينين يتبعون للنظام البائد ولفت الى انهم قاموا بتعديل النظام الاساسي للجمعية واتهمهم بالتصرف في أموال الجمعية منها أموال جرحى اليمن وهي غير معلومة حتى اللحظة، وأكد بأنه لايوجد مراجع قام بمراجعة الاموال ونوه الى انه من الضروري ان تخضع أموال المؤسسات للمراجعة كاشفاً عن انه تم بيع اصول وسيارات الجميع بأموال وصفها بالبخسة وتمت بمحسوبية وطالب الحكومة بحل مجلس الجمعية ومحاسبتهم واسترداد الاموال المنهوبة وايقاف الذين يخضعون للتحقيق وتفعيل لجان لتسيير نشاط الجمعية حتى قيام انتخابات من أجل انتخاب لجان أخرى وامين عام جديد منوهاً الى ان ذلك ينهي الفساد بالجمعية ومن جانبه قال مصعب حسب النبي موظف بالجمعية فرع ولاية غرب كردفان ل(الجريدة) ان الصراع بدأ مع الامين العام للجمعية عثمان جعفر منذ العام 2017وانهم تحصلوا على مخالفات مالية الى جانب مخالفات في الهيكل الاداري واتهم الامين العام بارتكاب تجاوزات في الولايات وأكد بأنهم طالبوا بتصحيح أوضاع الفرع بغرب كردفان مشيراً الى انهم دفعوا بمذكرة للمجلس التشريعي بالولاية ولفت بأن الأمين العام حاول بكل الطرق ابعادهم من الفرع وبحوزتهم ملفات فساد تدين أمين الجمعية الى جانب فساد اداري وكشف بأن هنالك (وابور) بمنزله يخص الفرع بالولاية خاص بمجمع الشيخة شمسة لافتاً الى انه يتم استغلال الجمعية بصورة سيئة وطالب مجلس الوزراء بالتدخل وحل الجمعية والامين العام ومجلس الادارة واشار الى ان جميع المديرين في الولايات هم اذرع للنظام السابق وانهم يتبعون للامن الشعبي.
الخرطوم : عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة