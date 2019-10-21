والي الشمالية يطمئن على الموسم الشتوي

إطمأن والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري على سير الاستعدادات الجارية للموسم الشتوي الحالي، كما تعرف لدى لقائه بمكتبه اليوم بالمدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية المهندس عماد الدين محمد علي ومدير البنك الزراعي بالولاية المهندس أبوزيد سالم هلال، تعرف على موقف توفر مدخلات الموسم الشتوي بالبنك الزراعي خاصة السماد.
وأكد والي الولاية الشمالية المكلف حرص حكومة الولاية واهتمامها بالموسم الشتوي الحالي والسعي لتوفير جميع المدخلات من أجل ضمان إنجاح الموسم وزراعة كل المساحات المستهدفة والبالغة 441 ألف فدان منها أكثر من 136 ألف فدان سيتم زراعتها بمحصول القمح.
ووجه الوالي وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بمضاعفة الجهد والعمل والتنسيق مع الجهات والقطاعات والمؤسسات كافة لتوفير مطلوبات الموسم ومعالجة المشاكل كافة.
وأكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية في تصريح لـ(سونا) أن الاستعدادات تتواصل بصورة جيدة بكل محليات الولاية للدخول في الموسم الشتوي وأن التحضيرات قطعت شوطا كبيرا مشيراً إلى أن كميات سماد اليوريا المتوفرة بمخازن البنك الزراعي تقدر بـ 130 ألف جوال وأن هنالك كميات إضافية في طريقها للولاية.
وأضاف أن بعض المشاريع الزراعية الاستثمارية بالولاية بدأت في زراعة محصول القمح.
سونا