ياسر عرمان يتحدث عن اختراق كبير في عملية السلام للمرة الأولى منذ ثماني سنوات

قال ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، اليوم الاثنين، إن السودان وافق على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات فى إطار خارطة طريق جديدة تتيح استئناف محادثات السلام المتوقفة.
وأضاف ياسر عرمان، إن التحالف يتوقع تحسن الوضع الإنساني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى، بعد توقيع الاتفاق اليوم الاثنين إن السلام هو الهدف الأساسي للحكومة.
وأضاف أن السلام سيفتح طريقا جديدا أمام البلاد وأنه ناشد المجتمع الدولي دعم العملية.
وقال عرمان إن الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية أمر رفضته حكومة البشير لثماني سنوات، وأضاف أن تحالف الجماعات المتمردة يعتقد أن لديه شريكا في الخرطوم وأن الانتفاضة صنعت مناخا جديدا.
المشهد السودانى