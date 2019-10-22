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منوعات

سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة تفتح ثلاثة فروع بالسودان قريباً





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كشفت شركة (يام براندز) الأمريكية المالكة لسلسلة مطاعم “كنتاكي” ذائعة الصيت، عن نيّتها لافتتاح ثلاثة فروع لها بالسودان خلال الفترة المُقبلة.

وقال تاكالاني سيميليني المتحدث باسم الشركة والتي مقرها ولاية كنتاكي الأمريكية أمس، إنّ الفروع حالياً تحت الإنشاء وستُفتح منتصف نوفمبر.

وكان مُغرِّدون تَداولوا على نطاقٍ واسعٍ الأسبوع الماضي بحسب صحيفة الصيحة، عزم مجموعة “ماكدونالدز” الأمريكية افتتاح فروع لها في السودان.

لكن المسؤولة في الشركة وستن كادر نفت وجود خُطة في الوقت الحالي للاتجاه نحو السودان.

ورفعت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 2017 نهائياً العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على السودان، ولكن الأخيرة ما زالت تضع هذا البلد على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، ما يلقي عليها اللوم في خوف الشركات الأمريكية من التّعامُل مع الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)

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مجاهد | تم إضافته في أكتوبر 22nd, 2019

خلاص نتقابل بعدين جمب (كنتاكي الحاج يوسف)

ابوعبدالله | تم إضافته في أكتوبر 22nd, 2019

يا وهم ما دام انتم في قائمة الارهاب ما يفتحوا ولا يعطوهم تصريح لاي مطعم مفروض سودنة جميع المطاعم واحد عامل فيها مستثمر يباع فول وكمان يكون من الكيان المحتل حلايب وشلاتين وابورماد يا جماعة فوقوا وتعلموا

عباس احمد | تم إضافته في أكتوبر 22nd, 2019

ساند وتش الطعمية وصل الخمسة وعشرون الف وتقولى كنتاكى خلى الناس تقدر على الطعمية الاول ثم تحدثوا عن الكنتاكى .


 