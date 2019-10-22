بيع أصول النقابات من النظام الأسبق ومطالب باستعادتها

كشف وكيل وزارة الصناعة محمد علي عبد الله عن قيام النظام السابق ببيع الأصول التعاونية دون وجه حق مطالباً باستعادتها مؤكداً وجود 20.700 جمعية تعاونية استهلاكية وإنتاجية معظمها متعطلة عن العمل و٧٠ ألف جمعية تعمل على تخفيف أعباء المعيشة العامل منها 300 فقط.
وأكد أن الوزارة عكفت على مراجعة القوانين والتشريعات التجارية لضبط الأسواق وحماية المستهلك وطالب بضرورة مراجعة قانون التعاون تمهيدًا لرفعه للجهات العدلية، معلناً تكوين لجنة اتحادية للإشراف ومتابعة ضمان وصول السلع من المصانع التي حددت لها ٣٠من الإنتاج للتعاونيات وسيكون التركيز على الأسعار لتخفيف أعباء المعيشة وتحديد سلع السكر والدقيق والعدس والصابون واللبن.
صحيفة السوداني