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اقتصاد وأعمال

2019/10/22

2019/10/22


وزير الصناعة يؤكد وجود ممارسات سالبة في قطاع الألبان


مدني عباس مدني

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قر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بظهور ممارسات سالبة في قطاع الألبان بسبب التزاحم ومحاولة خلق أوضاع شبة احتكارية في سلعة أساسية ساهمت في رفع تكلفتها بشكل كبير، وقال إنها مسألة تحتاج الى حسم لمصلحة المواطن.

مضيفاً أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن الدولة تسير بذات النهج القديم وعاجزة عن التدخل لصالح حماية المستضعفين ومن يعتقد ذلك فهو يجهل المسار الذي نشأت وتشكلت فيه الحكومة الحالية، وجزم بتخفيف أعباء المعيشة وخلق نموذج تنموي قائم على الانحياز لغالبية الشعب السوداني وتحسين حياة الناس وفقاً لمطلوبات ثورة ديسمبر.

الصيحة

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