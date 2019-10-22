برنامج حماية المستهلك لمدارس البحر الاحمر

غطت الحملات الرقابية والتثقيفية التي نظمتها لجنة شؤون المستهلكين بولاية البحر الاحمر عدد(100) مدرسة بمحلية بورتسودان.
وكشفت الحملات وجود مخالفات لمنتجات وسلع غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية في معظم المدارس من حيث التلوث وفترات الصلاحية، والتلف بسبب العرض والتداول المخالف للضوابط الصحية، وتم تسليم السلع والمنتجات غير المطابقة طواعية من جانب الباعة وتم عمل الاجراءات اللازمة لابادتها وفقا للضوابط الخاصة في هذا المجال .
وقد تم تنفيذ هذه الحملات بالتعاون والتنسيق بين اللجنة وادارة الثقافة الغذائية بوزارة التربية والتوجيه بالولاية ضمن فعاليات البرنامج المفتوح لحماية المستهلك تحت شعار (اعرف حقك واحمي نفسك) وشملت الحملات البوفيهات والباعه المتجولين والمحلات التجارية بالقرب من المدارس.
وقدم فريق العمل الفني للحملات شرحا مفصلا حول الاشتراطات الصحية والفنية للبوفيهات وكيفية عرض وتداول السلع الغذائية.
من جانبه ناشد المهندس زكريا محمد سليمان رئيس لجنة شؤون المستهلكين بالولاية ادارات المدارس بالقيام بالدورالاشرافي علي الباعة المتجولين والمحلات التجارية في المواقع القريبة من المدارس بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
كما ناشد اسر التلاميذ بمراقبة السلوك الاستهلاكي لابنائهم من أجل إحكام الرقابة وتحقيق الحماية لصغار المستهلكين.
سونا