الدولار يصل إلى “75” جنيهاً في السوق الموازي

اتسعت فجوة سعر الصرف بين السعر الرسمي المحدد من بنك السودان المركزي وسعر السوق الموازي، ووصل الفرق بين السعرين إلى “30” جنيهاً، عقب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى “75” جنيهاً في تعاملات الأمس.
وقال أحد تجار العملات لـ”الصيحة” أمس، إن سعر شراء الدولار قفز إلى “75” جنيهاً، مقابل 75.5 للبيع، ونوّه إلى ارتفاع سعر شراء الريال السعودي إلى 20 جنيهاً، مقابل 20.5 للبيع، وأشار إلى تزايد حركة تبادل العملات بصورة مستمرة، وقال إن عدداً من التجار والمواطنين استغلوا تعافي القطاع المصرفي بسحب مبالغ كبيرة واستخدامها في شراء عملات أجنبية.
ويتمسك بنك السودان المركزي بسعر صرف 45 جنيهاً للدولار منذ نحو عام، في وقت تتصاعد فيه أسعار الصرف بالسوق الموازي ما أدى لتوقف حركة الاستيراد بنسبة 40% في العام الجاري.
الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة