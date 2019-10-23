روسيا تريد مضاعفة مبادلاتها التجارية مع أفريقيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، عند افتتاحه أول قمة بين روسيا وأفريقيا في سوتشي، أن روسيا تريد أن تضاعف مبادلاتها التجارية مع أفريقيا “كحد أدنى” في السنوات الخمس المقبلة.
وقال الرئيس الروسي في الجلسة العامة للقمة التي بدأت في سوتشي جنوبي روسيا، أمام عشرات رؤساء الدول والحكومات الأفارقة: “نصدر حاليا ما قيمته 25 مليار دولار من المواد الغذائية، وهو أكثر مما نصدره من الأسلحة التي تشكل 15 مليار دولار”.
وأضاف: “نحن قادرون على مضاعفة هذه التبادلات كحد أدنى خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة”.
سكاي نيوز