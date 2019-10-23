الدخيري يلتقي وزير والزراعة بالسعودية

استقبل المهندس عبد المحسن الفضلي وزير المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية بمكتبه البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وبحث اللقاء أهمية تعزيز التعاون القائم بين المنظمة والوزارة والآفاق المستقبلية لتطويره، وتم التطرق بشكل خاص إلى التدريب وتنمية القدرات والإرشاد الزراعي والتطورات الخاصة بالمجلس الدولي للتمور بجانب التعاون في مجال تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة وأهمية قيام المنظمة بخلق شراكات راسخة مع المنظمات الدولية والإقليمية خدمة لقضايا الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وناقش الجانبان الموضوعات الزراعية التي يمكن طرحها في اجتماعات مجموعة الـ٢٠ والتي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام المقبل 2020 في العاصمة السعودية الرياض ، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الـ50 للمجلس التنفيذي للمنظمة.
سونا