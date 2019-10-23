تاور يؤكد حرص الدولة على توفيرالخدمات للمواطنين

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي الدكتور صديق تاور اهتمام الدولة وحرصها على توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين.
ووجه خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد منطقة جنوب الحزام الأخضر والذي ضم ممثلي مناطق مانديلا وانقولا وغبوش، بتكوين لجنة مصغرة لإجراء دراسات لإعادة تخطيط تلك المناطق بصورة جذرية والمناطق الطريفية بولاية الخرطوم بالتنسيق مع والي الولاية والجهات المعنية.
وأشاد رئيس الوفد موسى الفاضل في تصريحات صحفية باستجابة المجلس السيادي لمعالجة هذا الأمر، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة عملها.
تاور