السيسي: إفريقيا ستستفيد من التجارب الروسية الاقتصادية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي أن شعوب وقادة الدول الإفريقية سيستفيدون من التجارب الاقتصادية الروسية الناجحة التي تعكس إرادة صلبة وقادرة على الإنجاز.
وأضاف السيسي الذي يرأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعمال قمة المنتدى الروسي الإفريقي بسوتشي المنعقدة في ال 23 وال 24 من أكتوبر الجاري خلال كلمته في المنتدى اليوم أن المنتدى سيتوصل لنتائج تسهم في تعزيز قدرات الدول الإفريقية ومشروعاتها الرائدة.
ونادى السيسي بضرورة التكاتف والتوحد لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية والتقدم الاقتصادي.
سونا