مجلس الوزراء يوجه باشراك المرأة في المفاوضات ولجنة التحقيق المستقلة

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأربعاء برئاسة د. عبد الله حمدوك بضرورة اشراك المرأة في مفاوضات السلام وفي لجنة التحقيق المستقلة بشأن أحداث فض الاعتصام.
وقال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية انه سيتم معالجة موضوع اشراك المرأة في المفاوضات وفي لجنة التحقيق وسيتم الاعلان عن ذلك قريبا.
واوضح فيصل أن المجلس استمع الي تنوير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالانابة مدني عباس مدني حول الأوضاع الاقتصادية بالبلاد مبينا ان المجلس وجه بمعالجة سريعة لهذه الأوضاع من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لضبط ورقابة الأسواق بجانب خطوات اجرائية سيتم الإعلان عنها خلال أيام لمعالجة قضية الخبز.
إلى ذلك استمع مجلس الوزراء الى بعض الوزراء الذين هم اعضاء في مجالس إدارات عدد من الشركات حيث تحدثوا عن الحوافز المالية الضخمة التي تقدم للوزراء نظير عضويتهم في هذه المجالس وقاموا باعادة هذه الحوافز لخزينة الدولة وقال وزير الثقافة والاعلام إن مجلس الوزراء قرر مناقشة موضوع هذه الحوافز باعتبار ان الأرقام التي ذكرت أرقام كبيرة وضخمة.
كما أخذ المجلس علما بالانتصار الدبلوماسي الذي تحقق بنيل السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف وقال فيصل ان نيل هذه العضوية يعد اعترافا من المجتمع الدولي بأن السودان أستعاد مكانته في المحيط الدولي وعاد لمواقع كان معزولا عنها لعقود.
الخرطوم في 23-10-2019م (سونا)