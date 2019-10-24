أكثر من مليار ونصف للزراعة بالنيل الأزرق

أكد د. يوسف سليمان عبدالله المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف أن جملة التمويل للموسم الزراعي ٢٠١٩م -٢٠٢٠م بلغت أكثر من مليار و( ٥٥٤) مليون و(٤٠٩) ألف.
وفي تصريح لـ(سونا) قال د. يوسف إن البنك الزراعي تصدر مؤسسات التمويل، حيث بلغ تمويله (التمويل النقدي ٢٣ مليون و٤٩ ألف و٢٧١ جنيها – التمويل العيني أكثر من مليار ٢٧ مليون و١٣٣ ألف وعدد المستفيدين من تمويل البنك الزراعي ٨١٥ مستفيد.
وبلغت جملة تمويل مؤسسة النيل الأزرق للتمويل الأصغر (نقدي مليون ٣٧١ ألف ٥٠٠ جنيه —التمويل العيني ١٠٠ ألف وعدد المستفيدين (٢٤٤).
وأضاف يوسف أن جملة تمويل البنك الإسلامي السوداني ( التمويل العيني ٢٨ مليون و٣٢٨ ألف و١٣٨ جنيه) وعدد المستفيدين (٦٧) وبلغت جملة: تمويل مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (النقدي أكثر من مليون و٦٤٥ ـلف – والعيني صفر. وعدد المستفيدين (١٢٠٦).
أما جملة تمويل بنك المزارع التجاري ٦ ملايين فقط – العيني ٥٧ مليونا لا غير وعدد المستفيدين (٣٥).
وأوضح د. يوسف أن التمويل العيني يشمل ( جازولين – تقاوى- مبيدات – أسمدة) المحاصيل (الذرة – السمسم – زهرة الشمس – القطن).
سونا