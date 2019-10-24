تفاوت أسعار السلع الأساسية بالأسواق

شهدت أسعار السلع الأساسية من مواد البناء والخضر والفاكهة والمواد الغذائية تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم وفي جولة لـ(سونا) بسوق الخرطوم لمواد البناء، حيث بلغ قلاب الرملة 4 أمتار 1500 جنيه، والخرصانة 4 متر 3500 جنيه، وألف طوبة 2200 جنيها.
وقال علي محمد صاحب مغلق إن ارتفاع في السوق نسبة لإحجام المواطن عن الشراء بسبب الزيادات في الأسعار في الفترة الماضية وبلغ سعر طن السيخ 3 لينة 4900 جنيه، والحديد الثقيل 8×4 =900 جنيه والخفيف 700ج مقاس6×3 = 550 جنيه، ولوح الزنك البلدي 6 قدم 750 جنيه، 4 قدم 600 جنيه، الزنك الأمريكي 6 قدم 1000 جنيه، طن الأسمنت 9 آلاف جنيه، جردل الطلية 2 كيلو 400 جنيه، جردل البوماستك الكبير 800 جنيه، ولفت أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع لارتفاع تكاليف النقل والترحيل من أماكن الإنتاج إلى السوق.
وفي سوق الفاكهة أكد التاجر عباس محمد بسوق بحري أن الخضروات تشهد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر دستة المانجو 130 جنيهاً، والبرتقال الأخضر الدستة 40 جنيهاً والأصفر 50 جنيهاً، كيلو الجوافة 80 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الموز 30 جنيهاً، وبلغ كيلو التفاح 250 جنيهاً، والنعناع ثلاثة ربط 10 جنيهات، وسعر الشمام الواحدة يتفاوت سعرها بين 30-40 جنيهاً، والبطيخ 120 جنيها، دستة القريب فروت 250 جنيهاً، كيلو الكمثرى المستوردة 250 جنيها، وكيلو الخوخ 250 جنيهاً وكيلو القشطة 250 جنيهاً، وكيلو العنب 300 جنيهاً.
أما الخضر أكد التاجر عبد الرحيم عثمان بسوق بحري أن الخضروات تشهد هذه الأيام ارتفاعاً ويرجع ذلك لازمة الجاز خلال الأيام الماضية، حيث بلغ كيلو الطماطم 80، والبطاطس 40 جنيهاً، والبامبي الكيلو 30 جنيهاً، وربطة الرجلة 20 جنيهاً، وربطة الملوخية 20 جنيهاً والعجورة الكبيرة 20 جنيهاً والصغيرة 15جنيهاً، وكيلو الخيار 40 جنيهاً، وكيلو البامية 40 جنيهاً، وكيلو الكوسا 40 جنيهاً، وكيلو الجزر 40 جنيهاً، وكيلو الفلفلية 80 جنيهاً، وكيلو الباذنجان 40 جنيهاً، وربطة البصل الأبيض 20 جنيهات، وكيلو الليمون 60 جنيهاً، وكيلو القرع 40 جنيهاً وربطة البقدونس والشمار 10 جنيهات.
وعن أسعار السلع شهدت ارتفاعا مع تراجع في القوى الشرائية وقال عثمان يوسف تاجر بسوق بحري إن أسعار السلع غير مستقرة مع وجود تفاوت في الأسعار، حيث بلغت جركانة زيت الفول 36 رطل 1500 جنيه وسكر 50 كيلو 1400 جنيه، وسكر 5 كيلو 160-120 جنيه وسكر 10 كيلو 310 جنيه، ورطل البن 80 جنيهاً، ورطل شاي الغزالتين 150جنيهاً، وباكت الدقيق 10 كيلو 400 جنيهاً والصابون كرتونة بشرى الكبيرة 18 علبة 760 جنيهاً، صابون تيري الباكت 520 جنيهاً وسبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى قلة القوى الشرائية.
سونا