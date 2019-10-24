مدير برنامج التحصين بالشمالية:الحملة تسير بصورة جيدة

أكد مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية الشمالية الأستاذ ياسين محمود أن حملة التطعيم بلقاح الحمى الصفراء تسير بصورة جيدة ووفق الخطة الموضوعة لها بجميع أنحاء الولاية، مشيرا إلى أن نسبة التغطية حتى اليوم الرابع للحملة بلغت 57% حيث تم تطعيم 360٫210 أفراد من جملة العدد المستهدف والبالغ 632٫267 فردا من الفئات العمرية من تسعة أشهر إلى ستين عاما، وناشد مدير برنامج التحصين الموسع بالشمالية المواطنين والأسر الإسراع بالتطعيم عبر المراكز الثابتة والجوالة والمؤقتة حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري آخر يوم لحملة التطعيم بلقاح الحمى الصفراء.
سونا