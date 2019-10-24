صيانة طرق القطاع الغربي بتكلفة (14) مليون جنيه

نفرة كُبرى شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور، في تنفيذها لصيانة كافة الطُرق تحقيقاً لشعار 2020م؛ طرق خالية من الموانع، وتمَّ تقسيم هذا المشروع إلى قطاعات مختلفة تعمل في كل الاتجاهات في آنٍ واحد.
وقال مدير القطاع الغربي بالهيئة المهندس الشاذلي محمود علي، لـ(السوداني) إن النفرة في القطاع الغربي بدأت منذ 26 سبتمبر الماضي بطريق كوستي أم روابة الأبيض بطول 307 كيلومترات، وتجري عملية الصيانة بطريق الأبيض الخوي النهود بطول 207 كلم بتكلفة 13 مليوناً و600 ألف جنيه، موضحاً أن التكلفة تتضمن مواد الأساس والخلطة الاسفلتية الساخنة ومعالجة الحفر، مؤكداً أن النفرة في طريق كوستي أم روابة تم قطع كل المناطق المتأثرة، بكل الآليات وجلب مواد ثابتة من منطقة العباسية، وبأن المعالجات بدأت في قطاع الأبيض تندلتي ومعالجة الهبوطات التي حدثت في طريق كوستي أم روابة، مؤكداً أن أكثر المناطق تضرراً في طريق الأبيض النهود من كيلو 160 حتى النهود، حيث بدأت الصيانة من الطريق الدائري، متوقعاً بداية الخلطة الإسفلتية للطرق خلال العشرة أيام المقبلة، مُشدِّداً على ضرورة تشغيل الموازين المتوقفة وإنشاء أخرى للحفاظ على العمر الافتراضي للطرق، وقال إن أي تهاون في استمرار الشحنات الزائدة يعني (خراب) هذه الطرق، رغم الأهمية التي تمثِّلها للعباد والبلاد، وأكد أن الهيئة شرعت في إنشاء موازين في أم درمان لطريق بارا أم درمان وآخر في الأبيض ومنطقة الكومة وصيانة ميزان ربك.
وقال مهندس الصيانة بالقطاع الغربي مهندس النور آدم مصطفى، إنهم شرعوا في معالجة الحفر الكبيرة التي تسببت في الحوادث، وأن العمل مستمر في الطريقين مؤكداً أن الصيانة الدورية مهمة، والعمل مستمر حتى الانتهاء من كافة المناطق المتأثرة، فيما أوضح مهندس الصيانة بهيئة الطرق والجسور قطاع كردفان، عبد الله عيسى أن عملية الصيانة بطرق القطاع الغربي كردفان، تمضي بشكل جيد، مشيراً إلى أن طريق الأبيض – كوستي يشهد الآن خواتيم المرحلة الأولى وتتم الترتيبات للمرحلة الثانية، وقال لـ(السوداني) إن المرحلة الأولى من عمليات التصميم ستنتهي خلال ثلاثة أيام ومن ثم الاستعداد للمرحلة الثانية الخاصة بالإسفلت، وأضاف: ضمن الجهود التي تقوم بها هيئة الطرق قطاع الأبيض كوستي بطول 305 كلم على مرحلتين، مؤكداً الفراغ من صيانة 240 كلم للمرحلة الأولى التي تشمل ترميم الحفر العميقة وردم جوانب الطريق بمواد الأساس استعداداً للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن فريق الصيانة في القطاع تبقى له 65 كلم من تندلتي حتى كوستي، متوقعاً الفراغ منها خلال الثلاثة أيام المقبلة، ونوّه إلى أن ضعف الطبقة الأساسية وهطول الأمطار والحمولة الزائدة، من العوامل التي تؤدي إلى حدوث بعض الحفر وهبوط بعض الأجزاء في الطريق.
السودانى