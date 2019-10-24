خبراء: دور الاستثمارفي تنمية المجتمعات المحلية

أكد عدد من الخبراء على دور الاستثمارات في تقديم الخدمات في المجتمعات المحلية، وشددوا على ضرورة الالتزام بها والعمل بها وفق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الدولة المضيفة والمستثمر لتجني فوائد ملموسة للطرفين.
ودعا الخبير في الاقتصاد الزراعي دكتور طارق جبريل إلى أن الاستثمارات لابد أن توفر فرص عمل للسكان المحليين ورفاهية اقتصادية للمجتمعات، واشار إلى أن الاستثمارات الزراعية بصفة خاصة الأجنبية تحكمها طبيعة الاتفاقية التي يجب أن تتضمن فوائد ملموسة للبلاد المضيفة .
واستعرض في تصريح لـ(سونا) الفوائد المتوقعة من الاستثمارات الزراعية والتي تتمثل في تحريك الموارد الذاتية ودخولها في الدورة التسويقية والإسهام مباشرة في الأمن الغذائي بتحقيق وفرة في الإنتاج وأسعار مجزية ومناسبة للمنتج والمستهلك، تأسيس قاعدة لتأسيس صناعات السلع مع ضمان تضمين اسم السودان في منتجات الصادر باعتباره بلد المنشأ مما ينعكس إيجابا في الميزان التجاري بالإضافة إلى الإسهام في الخدمات والمشاريع ذات المردود الاقتصادي والخدمي للمجتمعات المحلية بجانب توفير التقانات الحديثة وطرق نقلها لمحليين
ونوه إلى ماهية الاستثمارات الأجنبية: هل هي سرقة أراض أم شراكة حقيقية، وهو ما ذهب إليه عدد من الخبراء خلال المؤتمرالاقتصادي الذي عقد موخرا في فندق كورنثيا وتمت من خلاله دعوة للمحافظة على الأراضي وثرواتها للأجيال المقبلة.
واقترح البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير إلغاء وتعديل عدد من القوانين المتعلقة بالأراضي والاستثمار وغيرها من القوانين والتي أضرت بالاقتصاد والتنمية في البلاد.
سونا