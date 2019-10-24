عمسيب: بلد حاكمها موظف أممي متوسط الامكانيات معاهم عسكري غير منضبط والتاني مدني لم يتلقى تدريب عسكري

ليه انتو قافلين نفسكم على خيارات كلها سيئة لمن يرتبط الموضوع بحكم السودان ؟
ليه نحن نرهن نفسنا لخدم الأستعمار الجديد .. واشباه العسكريين ؟
جزء من لعبة الهيمنة الشغالة في البلد الأسمو السودان ده التخيير بين كيانات واحد بيدعى أنو بيمثل الشعب والثاني بيدعى أنو بيمثل شعوب الأطراف والثالث بيدعى أنو بيمثل الدولة بمؤسساتها و على رأسها الجيش ..
والثلاثة كيانات ما بتملك مشروعية ومعزولة عن قواعدها ومستقوية بالخارج .. وممكن لو قعدنا ليها واحد واحد نشرح بالتفصيل كيف أنها كيانات ورقية ساكت ..
ملف أمن قومي واحد زي ملف الأمن المائي وسد النهضة .. هم عاجزين كليآ عن التعامل معاه .. بلد حاكمها موظف أممي متوسط الأمكانيات معاهم عسكري غير منضبط قال بلسانو أنو شارك في أنقلابين ورصيده بلا أنتصارات عسكرية .. والتاني مدني لم يتلقى تدريب عسكري ويزين أكتافه بأرفع الرتب المتاحة في الجيش ..
ويقول ليك مدني رجع الشيك و فرتكانة فتحت بلاغ .. وكلام كلو فارغ ساكت ..
يقول ليك حماية الثورة من الثورة المضادة !
هسع في ثورة مضادة غيركم !
ناس مطلبها عدالة أجتماعية وأكل و شراب .. تعملوها لي سيداو والمريسة و “الكورعين ” وبلاغات و شيكات ..الخ
هو أختطاف الحراكات الجماهيرية شنو غير أنك تحرفها عن مسارها وتوظفها لتحقيق أجندتك أنت .. نخبة مشاكلها كلها أنو لمن تعمل لياليها الحمراء ما تداهمهم شرطة النظام العام والواحد لمن يجى مترنح أخر الليل ما يرفعوه ناس السواري .. الخ .. وهي دي الأن أولويات الحكومة ..
تقوم قوات الدعم السريع بحراسة أمن وسلامة الشق المدني في المجلس السيادي وحكومة حمدوك ..
يقولون لك أنهم “قتلة “ومليشيات” ..الخ ثم يأتمنونهم على أرواحهم .. يا أراذل الناس ..
عبد الرحمن عمسيب