فيديو: رواد المواقع يطلبون الانضمام للجمهوريين من أجل حسناوات يؤدين الانشاد العرفاني للحزب

أثارت فتاتين حسناوتين من الحزب الجمهوري ظهرن في فيديو وهن يؤدين الانشاد العرفاني الخاص بالحزب الجمهوري بأصوات جميلة -أثارتا إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفهن البعض (بالمزز) حيث قال في تعليقه:(ياخ والله البتين مزز انا جمهوري من اليوم دخلوني معام).
وعلق بعض المتابعين بأنهم على استعداد للانتماء والالتحاق بالحزب الجمهوري من أجلهن حيث كتب متابع قوله:(انا سوف أنتمى للحزب الجمهورى عشان خاطر الأمورة الحلوة دى) بينما سأل أحد الرواد عن مكانهن ليتحول إلى جمهوري قائلا: (وين الحلوات ديل عشان نتجمهر معاهم) وفضل أحد المتابعين بان يتوجهن لاحتراف الغناء قائلاً 🙁 لو طلعتى فنانه كان أفضل ليك وللسودان).
الخرطوم (كوش نيوز)