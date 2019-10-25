شمال كردفان مؤهلة لإنتاج 105آلاف طن صمغ

أكد مدير الهيئة القومية للغابات بشمال كردفان المهندس محمدين الأمين محمدين أن الولاية مؤهلة تماما لإنتاج 105آلاف طن من الصمغ العربي في حال استكمال المساحات المستهدفة بتعمير حزام الصمغ العربي، وأشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى الحاجة لـ 350 مليون شتلة لتعمير حزام الصمغ العربي وذلك لتعمير المساحات المتبقية من إعادة تعمير الحزام.
وقال إن مساحة الحزام تبلغ 12 مليون فدان منها 5 ملايين فدان مغطاة بأشجار الهشاب وهناك 7 ملايين فدان تحتاج للتعمير، لافتا إلى أن تعمير الحزام يتم عبر الجهدين الرسمي بالغابات المحجوزة والجهد الشعبي، مبينا أن عدد الأسر التي تشارك في التعمير حوالي 5 آلاف أسرة منحت 150 كيسا لزراعة 150 شتلة لكل أسرة، كاشفاً عن خطة على مدى 5 سنوات لتعمير الحزام.
ولفت مدير غابات شمال كردفان الى إمكانية تعمير الحزام خلال 3 سنوات بواسطة الجهد الشعبي وذلك تحت شعار (إيد على إيد تجدع بعيد)، وأشار إلى أن رئاسة الهيئة القومية للغابات تولي جل الاهتمام لهذا المشروع وأكدت استعداداتها لتوفير كافة مطلوبات العمل من أجل إنجاح تعمير الحزام بجانب حكومة الولاية، وأكد أهمية مشاركة مكونات المجتمع المدني والشباب في تحقيق أهداف الهيئة القومية للغابات المبذولة في هذا الصدد، داعيا مبادرة حنبنيهو للمساهمة في إعادة إعمار الحزام، وأشاد بوقوف الإدارة الأهلية في العمل الغابي بالولاية.
وحول الموسم الغابي 2019، أوضح أن برامج الموسم تتركز على تعمير حزام الصمغ العربي وزيادة الرقعة المزروعة لرفع الغطاء الشجري إلى 20%، لافتا إلى أنه تمت زراعة 20 ألف فدان داخل الغابات المحجوزة بالشتول ونثر البذور وذلك ضمن التشجير الرسمي، فيما بلغت المساحات المزروعة بالمشاركة بين الغابات والمجتمعات حوالي 150 ألف فدان وتركزت في زراعة الهشاب وذلك ضمن التشجير الشعبي.
سونا