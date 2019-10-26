وزارة الإنتاج بالجزيرة تبحث برنامج ال200يوم

شددت دكتورة توحيدة بابكر محمد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة لدي لقائها بمكتبها صباح اليوم بمدراء الإدارات المتخصصة بالوزارة علي ضرورة الإلتزام بتنفيذ برامج الحكومة الإنتقالية بالتركيز علي الأولويات التي تلي الوزارة وحصرها لرفعها للجهات المعنية وإحكام الخطط التي تسهم في البرنامج الإسعافي مع الإلتزام بالمواقيت المحددة.
وناقش اللقاء توجيه ديوان الحكم الإتحادي وفقاً لتوجيه مجلس الوزراء الإنتقالي لإعداد خطة البرنامج الإسعافي لمدة 200 يوما عبر إستمارة موحدة تشمل 10 أولويات منها معالجة الأزمة الإقتصادية ومكافحة الفساد وتعزيز دور الشباب من الجنسين وغيرها من الأولويات.
سونا