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اقتصاد وأعمال

2019/10/26

2019/10/26


أسعار النفط تستقر فوق ال54 دولار للبرميل



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استقرت أسعار النفط اليوم السبت فوق الـ54 دولارا للبرميل، وجاءت على النحو التالي:-

نفط عمان 60.76 دولارا

نفط مربان 61.46 دولارا

النفط العربي الخفيف 62.77 دولارا

النفط العربي الثقيل 54.49 دولارا

نفط برنت 59.57 دولارا

سونا

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