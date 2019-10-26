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اقتصاد وأعمال

2019/10/26

2019/10/26


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت



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حدد بنك السودان المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت بـ 45 جنيها والبيع بزيادة 05%عن الشراء.

سونا

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