سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

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اقتصاد وأعمال
2019/10/26
2019/10/26
حدد بنك السودان المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت بـ 45 جنيها والبيع بزيادة 05%عن الشراء.
سونا
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