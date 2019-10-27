شاب ملياردير “صيني” يحصل على أكثر من 3 مليار دولار مكافأة تخرج !

قدّم الملياردير الصيني “تسي بينج” مؤسس “Sino Biopharmaceutical” وزوجته “تشينج تشيونج لينج” هدية قيّمة لابنهما “إريك” الذي يبلغ عمره 24 عاماً، كمكافأة تخرج ، بحسب وثيقة تنظيمية اطلعت عليها “بلومبيرغ”.
ونقل “تسي” وزوجته إلى ابنهما ما يقرب من 20% من القيمة السوقية للشركة كهدية ليصبح أحد أغنى الشخصيات في العالم.
هذه الهدية عبارة عن 2.7 مليار سهم تقدر قيمتها بنحو 3.8 مليار دولار، وتم نقل ملكية هذه الأسهم مباشرة إلى “إريك تسي” يوم الجمعة.
ولد “إريك تسي” بمدينة “سياتل” الأمريكية لكنه التحق بالتعليم ما قبل الجامعي في الصين وحصل بعدها على درجة مالية من كلية “وارتون” بجامعة “بنسلفانيا”.
أسس “إريك” منظمة خيرية في الصين لدعم التعليم والمبادرات الثقافية، كما أنه من بين الشخصيات النشطة على منصة “إنستجرام”.
ويمتلك “تسي” وزوجته “تشينج” وابنهما “إريك” وابنتهما “تيريزا” أسهماً بقيمة إجمالية تقدر بـ8.5 مليار دولار في “ساينو بيوفارماسيوتيكال”.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
خالد علي
2019/10/27 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق
و تيريزا دي مخطوبة و لا نظامها شنو ؟ ههههههههههه