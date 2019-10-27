المنظمةالعربية للتنمية الزراعية تعقد دورتين تدريبيتين بالخرطوم

افتتح البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمال الدورتين التدريبيتين القطريتين في مجالي تنمية المرأة الريفية وأثرها في التمكين الاقتصادي وسلسلة القيمة للمنتجات الزراعية، وذلك لـ 50 مشاركا من الكوادر العاملة بوزارة الزراعة والغابات بالسودان في الفترة من 27-31 أكتوبر2019م بمقر المنظمة بالخرطوم.
وتتناول موضوعات الدورة الأولى تعريف المشاركين بمفاهيم وآليات وطرق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية والتعرف على طرق الربط بين أنواع ومجالات وأساليب التمكين بالإضافة إلى تعريف مفهوم الجمعيات التعاونية وأنشطتها ودورها في التمكين الاقتصادي بمجالات عمل المرأة، وتهدف الدورة إلى تقديم وصف دقيق عن العلاقة بين الاتصال والقيادة الإدارية في مؤسسات التنمية وكيفية اكتساب وبناء قدرات المرأة للمهارات الاتصالية والقيادية ودورالتمكين الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتناول الدورة الثانية التعريف بمفهوم نظرية القيمة وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية وأهمية سلسلة القيمة في تحقيق التنمية في البلدان النامية. ويتلقى المشاركون تطبيقا عمليا للبرامج باستخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى التعرف على جوانب الارتباط بين سلاسل القيمة الزراعية و أجندة التنمية المستدامة لإفريقيا حالة السودان نموذجاً.
سونا