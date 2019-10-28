“ترامب” يدخل في مقارنة مع “أوباما”..ويقول : قتل البغدادي أكبر من مقتل بن لادن

اعتبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بأن الغارة العسكرية التي أدت إلى مقتل زعيم داعش “أبو بكر البغدادي” تمثل انتصار أكبر من ضربة إدارة أوباما ضد زعيم القاعدة سيئ السمعة أسامة بن لادن.
وقال “ترامب”: “كان أسامة بن لادن كبيرًا، لكن هذا هو الأكبر، هذا هو الأسوأ على الإطلاق، هذا هو الرجل الذي بنى الكل”؛ في إشارة إلى أن بن لادن لم يكن معروفًا للعالم حتى الحادي عشر من سبتمبر ، وأن مقتل البغدادي كان هدفًا أكبر لأنه كان وراء الخلافة الإسلامية.
وشارك البيت الأبيض صورة من داخل غرفة العمليات خلال غارة البغدادي في سوريا يوم الأحد. يظهر فيها مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ، نائب الرئيس مايك بينس ، ترامب ، وزير الدفاع مارك إسبير ورئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي وبريج. الجنرال ماركوس إيفانز.
وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أعلن أمس الأحد، مقتل زعيم داعش الغامض “أبو بكر البغدادي” بعد محاصرة قوات العمليات الخاصة الأمريكية له في مخبأه بشمال غرب سوريا وفجر سترته الانتحارية، ما أدى إلى مقتله وثلاثة من أطفاله.
صحيفة المرصد