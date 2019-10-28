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مدارات, منوعات

2019/10/28

2019/10/28


بالفيديو.. شاهد ردة فعل الشيخ عبد الحي يوسف عندما دخل عليه ابناءه الاستديو قبل لحظات من ظهوره على الهواء بقناة طيبة



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فاجأ أطفال الشيخ السوداني عبد الحي يوسف والدهم بدخولهم الأستوديو قبل لحظات من ظهوره على الهواء لتقديم إحدى حلقاته على قناة طيبة الفضائية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد احتضن نائب رئيس هيئة علماء السودان طفله الصغير وحمله على رجليه ومازح طفلته التي كانت تهمس في اذنه باستمرار.

الشيخ عبدالحي يوسف عندما دخل عليه ابناءه الصغار في الاستديو بقناة طيبة

Geplaatst door ‎غرائب الصور والفيديو‎ op Vrijdag 11 oktober 2019

قناة طيبة وثقت للحظة التي جاءت كجزء من كواليس البرنامج وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي, ليقوم محبيه ومريدي الشيخ عبد الحي بتداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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7 التعليقات

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      1. 1
        جميل بثينة

        2019/10/28 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق

        يعنى شنو فى زول ما بحب اولادو ويمزح معاهم من انتم كيف تحكمون
        كلام عجيب وكأن السودانيين الواحد اول ما يشوف ولدو يضرب كف او شلوت
        شئ عادى جدا

        الرد
      2. 2
        س.ف.ا

        2019/10/28 at 11:26 ص (UTC 2) رابط التعليق

        ما شاء الله ربنا يحفظهم ويجعلهم من البارين الصالحين والداعين إلى الله على هدى وبصيرة على خطى والدهم

        الرد
      3. 3
        أبو متاب

        2019/10/28 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق

        نسأل الله أن ينصرك ويثبتك على كلمة الحق يا شيخنا الجليل

        الرد
      4. 4
        ابوعبدالله

        2019/10/28 at 12:35 م (UTC 2) رابط التعليق

        شيخ الضلال والتكفير لسع بيلعب بالخارج ما مسجوه مع اخوانه البشير واعوانه

        الرد
      5. 5
        واحدة

        2019/10/28 at 1:07 م (UTC 2) رابط التعليق

        أمانةً في ذمتكم – هسي الصورة دي في إستديو ؟؟؟؟؟

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      6. 6
        وليد

        2019/10/28 at 1:59 م (UTC 2) رابط التعليق

        ديل بيطلعو داعش وتكفير وهجرة يعني البلد غرقاااااانه

        الرد
      7. 7
        خليك واعي

        2019/10/28 at 2:05 م (UTC 2) رابط التعليق

        حفظ الله الشيخ الجليل

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