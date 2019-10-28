بدء حصاد السمسم بالقضارف وشكاوى من تراجع الإنتاج

أكد مزارعون بولاية القضارف بدء حصاد محصول السمسم, كاشفين عن ضعف الإنتاجية مقارنة بالموسم السابق بسبب توالي هطول الأمطار وتعرضه للآفات, مؤكدين عدم وجود أي مشكلة تواجه محصول الذرة ومحاصيل العروة الصيفية الأخرى.
وأكد المزارع بولاية القضارف وليد حسن علي بداية حصاد محصول السمسم، كاشفاً عن ضعف الإنتاجية مقارنة بالموسم المنصرم نسبة للآفة التي ضربت المحصول على مستوى الولاية إلى جانب تعرض بعض المساحات للغرق في المناطق الجنوبية وأدت لتلف محصول السمسم, كاشفاً عن زيادة مساحة محصول السمسم في هذا الموسم بنسبة 30% عن الموسم المنصرم, مؤكداً سير الحصاد بصورة جيدة ولا توجد أي مشكلة, مشيراً لأثر ارتفاع أسعار العمالة على التكلفة.
ولفت وليد لزيادة مساحات مقدرة من محصول الذرة خاصة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية, مؤكداً أن توالي هطول الأمطار خاصة في شهر أكتوبر يبشر بإنتاجية عالية, مؤكداً استبدال مساحات السمسم التي تعرضت للغرق بزراعة محصول الذرة, متوقعاً إنتاجية عالية في محصول القطن بسبب عدم تعرضه للآفات أو أي مشكلة, كاشفاً عن تراجع مساحة محصول زهرة الشمس بسبب ارتفاع أسعار التقاوي وبعض الإشكاليات التي زعزعت ثقة المزارعين في التقاوي المستخدمة, كاشفاً عن نجاح زراعة محصولي التسالي وحب البطيخ في هذا الموسم واللذين زرعا في مساحات مقدرة ،مؤكداً عدم تعرضهما لأي مشكلة, مشيراًً إلى أن الموسم الزراعي واجه في بدايته مشكلات في التمويل النقدي إلى جانب الحصول على الجازولين ولكن تم تجاوزها بإرادة المزارعين وارتباطهم بالزراعة.
وأكد المزارع حامد حمزة بدء حصاد محصول السمسم, وقال لـ (السوداني) إن مرحلة القطع انتهت بنسبة 80% وأما مرحلة الحت فبلغت نسبة 20%, مؤكداً أن هذا الموسم شهد زيادة في مساحة السمسم أكثر من الموسم المنصرم, مؤكداً أن العوامل الطبيعية وشح الأمطار في بداية الموسم وغرق بعض المساحات وتوالي هطول الأمطار في شهر أكتوبر وظهور الآفات أثر سلباً على محصول السمسم وقلل من إنتاجيته, مؤكداً نجاح محصول الذرة بسبب هطول الأمطار, وقلل حامد من أثر دودة الحشد على محصول الذرة.
الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني