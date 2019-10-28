أحمد الضي بشارة يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة الاعتداء على دسيس مان

كشف الناشط السياسي أحمد الضي بشارة لـ (الانتباهة أون لاين) عن تفاصيل جديدة بشأن الإعتداء على مغني الثورة السودانية دسيس مان بشارع النيل، وقال إن شباباً بلباس مدني حاولوا جر دسيس مان لمشكلة بشارع النيل، لكنه استطاع مع مرافقيه أن يضبط نفسه، فإنتهى الأمر على هذا النحو، غير أن عناصراً من قوات نظامية تهجموا على دسيس مان بعد انتهاء المشكلة الأولى وطفقوا يوجهون إليه بعض الأسئلة، عن إسمه وغيرها رغم علمهم المسبق بأنه دسيس مان.
وقال أحمد الضي بشارة إن النقاش تطور إلى تهجم القوات، وقيامهم بضرب دسيس مان وتفتيش عربة الترحال التي أقلته للمكان، قبل أن يحملوه إلى ظهر العربة الخاصة بهم ويتوجهوا به إلى قسم الشرطة حيث فتحوا ضده (١٢) بلاغاً تتعلق معظمها بإعتراض عملهم والمشاجرة والإزعاج العام، لكنه قال إن جميع البلاغات تم شطبها بعد تدخل شخصيات مثل اللواء عبد الرحيم دقلو والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.
الانتباهة
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2019/10/28 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق
اجانب اتي بهم المستعمر البريطاني