وزير النقل يؤكد أهمية التنمية المستدامة

أكد المهندس هاشم طاهر شيخ طه وزير البنى التحتية والنقل أهمية قطاع النقل بوصفه أحد القطاعات التي يعول عليها في تطوير التنمية المستدامة بالبلاد، مؤكداً أن المشاكل والمعوقات التي أقعدت القطاع لسنوات سوف تجد الحلول خلال الفترة القادمة.
و أشاد لدى تفقده بعض وحدات وزارته كالسكة حديد والطرق والنقل البري والتنمية العمرانية والملاحة النهرية بجهود العاملين وصبرهم على العمل في ظل الظروف الصعبة، رافقه المهندس مالك بشير وكيل الوزارة و استمع لتقارير الأداء من المديرين للفترة من يناير إلى سبتمبر 2019م وخطط العام 2020م.
و تعرف الوزير على المشاكل التي اعترضت إنفاذ بعض الشاريع وخاصة التمويل باعتباره أحد أهم الأسباب التي تحول دون تنفيذ بعض مشروعات النقل المدرجة ضمن خطط الوحدات للعام 2019م، واعدا بحل كل العقبات، مبينا أن الوزارة تضطلع بمهام كبيرة لأن قطاع النقل أكبر داعم للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثروات القومية من طرق وسكة حديد وغيرها.
وأوضح الوزير أن هنالك عملا دؤوب يتم بالرغم من شح الإمكانيات وأنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة لحل المشاكل والمعوقات، وقد تم وضع موجهات عامة للوحدات وسيتم تقديم مقترحات لمجلس الوزراء على ضوء مخرجات الزيارة لتعزيز أداء الوحدات، مطالبا بالإسراع في إجازة القوانين والهياكل التنظيمية.
سونا