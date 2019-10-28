وزارة المالية بالنيل الأزرق تؤكد اهتمامها بالتدريب

خاطب الأستاذ عاطف أبوشوك مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف المشاركين في الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الشبكات المحلية التي نظمها مركز المعلومات والاتصالات بوزارة المالية بالتعاون مع إدارة التدريب العام بالتنمية البشرية ، تحت شعار نحو أداء معلوماتي متميز بحضور الأستاذ تاج السر حمزة نائب المدير العام لوزارة المالية والأستاذ نبيل ابوالقاسم مدير إدارة التدريب العام .
وأكد ابوشوك؛ المدير العام لوزارة المالية اهتمام وزارة المالية بتدريب ورفع قدرات العاملين في المجالات المختلفة ووصولا للتميز والجودة الشاملة في الخدمة المدنية ، كاشفا عن خطة الوزارة للعام ٢٠٢٠م الرامية لإنفاذ البرامج التدريبية في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والتقنية بالتعاون والشراكة مع كلية الدمازين التقنية ومراكز التدريب المختلفة إحداثا للتطور المنشود في الخدمة المدنية.
وتطرق الى جهود وزارة المالية في إنشاء عدد من معامل الحاسوب وربطها بالشبكة القومية في جميع إدارات وزارة المالية والوحدات الحكومية.
من جانبه؛ امتدح مدير إدارة التدريب العام دور وزارة المالية واهتمامها بتنمية وتطوير الكادر البشري، وقال إن التدريب يعد احتياجا وظيفيا للمضي قدما نحو تحقيق الغايات المنشودة.
وعددت الأستاذة ابتسام مصطفى مديرة مركز المعلومات والاتصالات أهمية الدورة التدريبية في الشبكات المحلية، وقالت إن الشبكات تمثل أهمية قصوى في تطوير الخدمات الحكومية والالكترونية، بجانب توفير المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة، مؤكدة حرص مركز المعلومات والاتصالات بإنزال مخرجات الدورة التدريبية الى واقع عملي.
سونا