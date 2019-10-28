اجتماع تنسيقي لجدولة السداد للبارجة التركية

أكد والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج التزام حكومة الولاية بمتابعة الدفعيات المالية من جانب وزارة المالية المركزية في إطار جدولة السداد للبارجة التركية لتوليد الكهرباء ببورتسودان لضمان استقرار الإمداد الكهربائي للمدينة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين حكومة الولاية وطاقم البارجة، حيث تناول الاجتماع الجوانب الإدارية، وقضايا التمويل، وأمن الاجتماع على أن يتم التعامل المباشر مع حكومة الولاية المنوط بها تيسير وتذليل أمر الدفعيات بالتنسيق مع وزارة المالية المركزية.
من جانبه رحب ممثل الشركة التركية للكهرباء مصطفى دنيز بزيارة الوالي للبارجة، مشيدا باهتمام حكومة الولاية بقضايا الكهرباء وجهود الوالي المتواصلة لتذليل قضايا التمويل، مؤكداً استعداد الشركة للتعامل المباشر مع حكومة الولاية في هذا المجال.
سونا