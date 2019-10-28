مدير الوقاية يكشف عن خطط لتجويد المحاصيل

كشف التوم محمد عباس مدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية عن خطط لتجويد زراعة الموالح والفاكهة والخضروات عبر توفير المواد الوقائية وتعزير شأنها من أجل الاستهلاك المحلي و الصادر.
وقال بمناسبة اختتام الدورة التدريبية بعنوان مشروع بناء القدرات المؤسسية والإنتاجية بالسودان التي نظمتها الوقاية بالتعاون مع منظمة الكوميسا التي استمرت لفترة ثمانية أيام شارك فيها عدد من موظفي الوقاية بالمركز والولايات، قال إن من أولويات إدارة الوقاية تطوير المعامل عبر الحجر الزراعي واستمرار التدريب والزيارات، مشيرا إلى أن الدورة تعتبر من أهم الدورات التي قامت بها (الكوميسا) مع الحجر الزراعي السوداني بهدف التدريب على استخدام المعامل والتعرف على أسباب الأمراض التي تصيب النباتات.
وأشار إلى أن الدورة اشتملت على تصنيف وعملية كيفية المقاومة وجلب الشتول من الخارج وكيفية فحصها حيث ظهرت أمراض بكتيريا مع دخول الشتول، مؤكدا تدريب كل العاملين في هذا المجال لعدم دخول أي آفة للبلاد، معلنا عن دورات تدريبة لخمس فرص بكينيا خلال الأيام القادمة لرفع المقدرات وبنائها.
سونا