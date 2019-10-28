فيديو: بعد ظهورهما في دويتو راقص ..ريان الساتة تخسف بالفنان عاصم البنا الأرض في نظر جمهوره

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً شرساً على الفنان ونجم برنامج (أغاني وأغاني) الفنان عاصم البنا وذلك بسبب ظهوره وهو يؤدي أغنية مع الفنانة الشابة المثيرة للجدل ريان الساتة حيث كانت تردد معه أغنيته المشهورة (ياتا الحلوة ياتا) وهم يؤديان فواصل من الرقص على إيقاع وأنغام الأغنية .
وذهب المعلقون على مقطع الفيديو إلى أن ظهور الفنان البنا بجانب الساتة قد خصم من رصيده من احترام الجمهور حيث كتب أحد المعلقين قائلاً : (كنت بحترمك يا عاصم) بينما ذهب آخر أن مستواه قد تدهور حيث قال: (والله العظيم ياعاصم مستواك بقى قمة الانحطاط) وقال آخر:( معقول يا ود البنا انت أرفع من ذلك بكثير) .
ونالت ريان الساتة نصيبها من الهجوم الاسفيري حيث حملها البعض مسؤولية ما وصفوه بالانحطاط الذي وصل اليه الفنان عاصم البنا حيث كتب احد المعلقين قائلا: ( عاصم البنا كنتا فاكرك انت اكبرر من تغني جم نااااس ….. زي دي)واضاف معلق اخر قوله: (والله ياعاصم رحت في عيون الشعب السوداني ياخي معقوله منك تغني معه واحدة …… زي البنت دي) (عاصم هنا شكلوا كان خاشي في الحاجات. حررررم نظرتي ليك اصلوا م وقعت واطه نهااائي انا م اقتنعت بيك فنان).
الخرطوم (كوش نيوز)