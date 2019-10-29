الغلاء ينعش تجارة التجزئة بأسواق الخرطوم

أفاد تجار سلع استهلاكية (المصادر) أمس، بحدوث ركود في الحركة التجارية، بالأسواق موضحين أن الأسعار حالياً تشهد استقراراً وإحجاماً من المواطنين عن الشراء.
وأشار رئيس شعبة تجار القطاعي أحمد النو في حديث لـ(السوداني) أمس، إلى عدم وجود رؤية سياسية اقتصادية واضحة للأسعاروضبط الأسواق، وأوضح أثر ارتفاع الدولار سلباً على استقرار الأسعار، داعياً الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والغرف التجارية والصناعية إلى وضع سياسات واضحة بالتضامن مع الشركات المنتجة والوقوف على إجمالي تكلفة الشركات، لافتاً إلى أن هنالك غموضاً يكتنف وضع الأسواق، وأكد عدم وجود أسباب منطقية لارتفاع الدولاروالذي تجاوز الـ(70)جنيهاً، ووصف النو القوى الشرائية بالضعيفة.
وقال تاجر بالسوق العربي محمد مامون لـ(السوداني) أمس، إن هنالك ركوداً وكساداً في الأسواق، موضحاً أن ارتفاع أسعار البضائع دفع أغلب المواطنين لشراء السلع الضرورية فقط وترك الكمالية، مبيناً أن سعر السكر زنة (50) كيلو استقر في (1,500)جنيه أما زيت الفول عبوة (36) رطلاً (1,400) جنيه الزيت الأبيض (1,550) جنيهاً أما رطل زيت السمسم (140) جنيهاً واستقرت العبوات الصغيرة (9) أرطال في سعر (450)جنيهاً، وأوضح أن هنالك استقراراً في سعربكتة دقيق سيقا (10) كيلو (400) جنيه أما سعر الكيلو استقر في (50-45) جنيهاً وسعر شاي الغزالتين عبوة (450)جراماً (170) جنيهاً فيما بلغ كيس لبن كابوعبوة (2)كيلو وربع (900)جنيه بدلاعن (800)جنيه .
وأكد تاجر سلع بالخرطوم تذبذب أسعار السلع عامة خاصة مع ارتفاع سعر الصرف بصورة يومية، لافتاً لكساد واضح في السلع الكمالية لتحول اهتمامات المواطنين عنها لصالح السلع الضرورية والشراء “بالتجزئة ” بكميات بسيطة، ونوه إلى أن ارتفاع الأسعار سواء كان من المصنع أو الشركة لا يظهر بصورة مباشرة للمستهلك ولكن بعد فترة يحس المواطن بالزيادة، مشيراً كلما زاد الدولار ارتفعت أسعار السلع.
الخرطوم : عبيــرجعفر
صحيفة السوداني