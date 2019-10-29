التبادل التجاري بين السودان والهند يبلغ ملياراونصف

أكد السفير الهندي بالخرطوم رافندرا برساد جاسو توازن التبادل التجاري مع السودان والذي يبلغ حوالي مليار ونصف دولار سنويا.
وجدد السفير تاكيد بلاده لدى افتتاح معرض كتلوجات الشركات الهندية ببرج اتحاد الغرف التجارية يرافقه أمين مال الاتحاد الاستاذ سعد العمدة، أكد عمق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين البلدين منذ زمن بعيد، مشيرا الى تطورها المستمر خاصة العلاقات التجارية، وإلى تصدير الكثير من المنتجات الهندية للسودان خاصة المدخلات الزراعية والادوية البشرية بجانب استيراد عدد من المنتجات السودانية.
وقال السفير إن هنالك تعاونا مستمرا بين البلدين في مجال تنمية الموارد البشرية، منوها إلى أن بلاده تركز على التنمية البشرية في السودان في عدة برامج تنموية بجانب المنح الدراسية للدراسات العليا والدورات التدريبية، لافتا إلى أن الهند استقبلت مؤخرا حوالي 40 من الموظفين الشباب لدورة تدريبية لمدة أسبوعين كما تستضيف حاليا موظفين من وزارة الزراعة والمالية وعددا من الوزارات لدورات لتحسين اللغة الانجليزية.
ومن جانبه أكد الاستاذ سعد العمدة أمين مال اتحاد الغرف التجارية أهمية المعارض التجارية في توفير المعلومات عن الشركات التي تسوق منتوجاتها، مشيرا الى الانعكاسات الايجابية للمستهلكين من خلال التعامل المباشر المنتجين الذي توفره هذه المعارض.
وأعرب عن أمله أن تحذو كل الدول حذو الهند بإقامة معارض تعريفية لمنتوجاتها وأن تعمم هذه المبادرة على كل الدول في المستقبل، مؤكدا استعداد اتحاد الغرف التجارية لتزويد كافة المستثمرين ورجال الاعمال بالمعلومات الكافية، لافتا الى ان برج الاتحاد يعتبر مركزا للمعلومات التجارية لجميع الدول لتسهيل المعلومة لكافة رجال الاعمال.
السودانى